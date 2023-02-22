Папа перед річницею вторгнення Росії засудив «абсурдну і жорстоку» війну в Україні

Папа Римський Франциск 22 лютого заявив, що війна в Україні є «абсурдною та жорстокою», і закликав до припинення вогню і переговорів за два дні до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск назвав це «сумною річницею» і сказав, що він «близький до мученицького українського народу», повідомляє агентство Reuters.

Папа також додав, що «справжню перемогу» в Україні «не можна будувати на руїнах».

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.

На початку цього місяця понтифік запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.

Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Франциск зазначив, що просить про діалог.

Папа Римський Франциск 9 січня у щорічній промові перед акредитованими у Ватикані дипломатами заявив, що війни, подібні до війни Росії в Україні, де цивільні території піддаються безладному знищенню, «є злочином проти Бога та людства».

Раніше у різдвяній промові 25 грудня папа Римський Франциск згадав про «українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни».