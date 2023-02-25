Міністри фінансів G20 не погодили пункт про одноголосне засудження війни РФ проти України

Очільники фінансових міністерств і центробанків країн «Групи двадцятки» (G20) погодили текст комюніке за підсумками зустрічі в Бангалорі, але деякі пункти документа, що стосуються війни Росії проти України, не знайшли одностайної підтримки. Про це повідомляє агенція Reuters.

Йдеться про два пункти, які не схвалили Китай та Індія. В одному з них, зокрема, рішуче засуджується війна, яка «завдає величезних людських страждань, стримує економічне зростання та підвищує ризики для фінансової стабільності». Крім того, цей пункт містить згадку про те, що були й інші погляди на оцінку ситуації та санкції.

Наведений пункт аналогічний до заяви саміту G20 в Індонезії в листопаді минулого року. Тоді у документі засудили військові дії Росії на території України, додавши, що є й інші погляди щодо війни.

В іншому пункті, який схвалили не всі країни, йдеться про необхідність підтримувати міжнародне право, яке гарантує мир та стабільність. «Мирне врегулювання конфліктів, зусилля щодо подолання криз та дипломатія мають життєво важливе значення. Сьогоднішня епоха не повинна бути епохою війни», – вказано в пункті.

Як передає Reuters, Росія наполягала, щоб у документі не згадувалося слово «війна». Російська влада називає бойові дії в Україні «спеціальною військовою операцією».

Переговори щодо підсумкового документа були дуже складними, пише Reuters.

Зустріч міністрів фінансів та голів Центробанків країн G20 тривала 23-25 лютого.

На саміті G20 у листопаді 2022 року на острові Балі більшість учасників у заяві рішуче засудили війну РФ проти України.