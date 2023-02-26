За добу армія Росії завдала 14 ракетних та 19 авіаційних ударів – Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби суботи, 25 лютого, бійцям ЗСУ вдалось відбити понад 70 атак російської армії, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

«Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. Минулої доби наші захисники відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках», – наголосили військові.

Також відомо, що за добу армія РФ завдала 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснила 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, в наслідок чого постраждали мирні люди.

«Через побоювання деокупації українських територій так званий міський прокурор Горлівки Донецької області склав повноваження та готується до евакуації на територію РФ», – розповіли в Генштабі ЗСУ.

За наявною інформацією, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

«Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, станцію радіолокації, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще дві важливі ворожі цілі», – підсумували в Генштабі ЗСУ.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.