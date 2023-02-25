Наводив артилерію на бойові позиції ЗСУ – на Донеччині затримали «інформатора» військ РФ

Служба безпеки повідомила про затримання на Донеччині чоловіка, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Збройних сил України на території області і передавав їх військовим РФ.

«Серед основних завдань поплічника ворога було розвідування місць базування підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку. Саме за його координатами окупанти здійснювали артилерійські обстріли по бойових позиціях українських захисників. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час чергового сеансу зв’язку з «куратором». За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограду, який раніше проходив строкову службу у лавах артилерійських підрозділів і мав відповідні навички та знання», – розповіли в СБУ.

Крім коригування вогню, кажуть слідчі, чоловік збирав додаткові дані про розташування поряд із цілями військ РФ цивільних та інфраструктурних об’єктів.

Чоловіка взяли під варту. Триває розслідування.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.