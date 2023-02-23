Розвідував позиції української ППО біля Чорного моря – СБУ про затримання чергового «агента РФ»

Служба безпеки повідомила про затримання у Білгород-Дністровському районі Одеської області чоловіка, який, за даними слідчих, збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ.

«Насамперед він намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони поблизу чорноморської акваторії. Крім того, російський агент фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, у тому числі по мосту через Дністровський лиман. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для коригування своїх повторних повітряних атак на українські об’єкти», – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що чоловіка затримали при спробі передачі даних, це місцевий житель з «кримінальним минулим», його брат служить в армії РФ.

Чоловікові повідомили про підозру за статтею «державна зрада» і взяли під варту.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.