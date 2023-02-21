Здавав військам РФ маршрути доріг для наступу на Київ: СБУ затримала старосту села біля Гостомеля

Служба безпеки повідомила про затримання старости селища Озера Гостомельської громади, який на початку повномасштабного російського вторгнення зорієнтував війська РФ на місцевості під час їхнього наступу на Київ.

«Саме він надав рашистам маршрути доріг для просування їхніх військових колон у напрямку столиці через Гостомель та Мощун. У подальшому зрадник супроводжував російські батальйонно-тактичні групи, які штурмували обидва українських селища і намагались прорватися до Києва. Також під час захоплення частини регіону він отримав від агресора автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак російських окупантів. У такому «вигляді» особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і «зливав» до штабу загарбників адреси помешкань українських патріотів», – розповіли в СБУ.

За даними слідчих, чоловік організовував «розквартирування» особового складу військ РФ в будинках людей, які виїхали, а також передавав російським загарбникам комунальний автотранспорт.

«Після звільнення регіону зрадник залишився у селищі, сподіваючись уникнути правосуддя. Втім, йому це не вдалося. Співробітники СБУ затримали посадовця за місцем його проживання поблизу Гостомеля. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомили в СБУ.

2 квітня 2022 року Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.