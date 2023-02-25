Радіо Свобода встановило імена близько сотні бійців елітних підрозділів армії РФ, які загинули у боях за Мощун

Під час березневих боїв 2022 року за село Мощун на підступах до Києва було вбито щонайменше близько сотні російських десантників, морпіхів, розвідників ‒ еліти російської армії, яка мала завдання захопити столицю, йдеться в фільмі-розслідуванні Радіо Свобода «Розгром під Києвом».

На основі відкритих даних, документів, відео та інтерв’ю у фільмі журналіста Радіо Свобода Дмитра Джулая детально розповідається про те, як українським силам оборони вдалося завдати однієї із найвідчутніших порозок російській армії в новітній історії та втримати Київ.

Згідно з розслідуванням, за місяць важких боїв у селі Мощун Київської області великих втрат зазнали батальйонно та ротно-тактичні групи зі складу щонайменше трьох елітних російських дивізій ВДВ: 76-ї «Псковської», 98-ї «Іванівської», 106-ї «Тульської» та двох бригад морської піхоти ‒ 155-ї із Владивостоку та 40-ї із Камчатки.

Вдалося встановити, що саме у боях за Мощун зазнав великих втрат 331-й парашутно-десантний полк із Костроми. Згідно з підрахунками Радіо Свобода, щонайменше 45 десантників цього елітного підрозділу були вбиті під час цієї битви. Серед ідентифікованих загиблих 12 брали участь у так званих Парадах Перемоги на Красній Площі у Москві, шестеро ‒ воювали в Сирії, а троє ‒ отримали медаль за окупацію Криму.

Радіо Свобода також встановило близько трьох десятків одиниць різної російської військової, інженерної техніки, яка була знищена, пошкоджена чи покинути безпосередньо в Мощуні. Значна її частина належала саме 331-му парашутно-десантному полку із Костроми.

Втікаючи, костромські десантники, зокрема, покинули рідкісні зразки російської військової техніки. Наприклад, бронемашину зі складу комплексу розвідки та управління протиповітряною оборною із секретним модулем «Барнаул-Т».

У розслідуванні йдеться також, що костромський десантний полк був одним із тих російських підрозділів, які у серпні 2014 року перейшли українсько-російських кордон та атакували українські війська в районі Іловайська.

Відчутних втрат під час штурму Мощуна та подальшого відходу з цього села зазнала й 155-а окрема бригада морської піхоти із Владивостока. Вдалося ідентифікувати, що тоді російські морпіхи втратили вбитими щонайменше близько 30 своїх бійців. Зокрема в Мощуні загинув капітан роти Андрій Іванов, якому пізніше посмертно присвоїли звання «Героя Росії».

Цю найвищу російську нагороду за програну битву в Мощуні отримали загалом щонайменше п’ятеро російських військових, троє з них ‒ посмертно.

Розгром російської армії в Мощуні ‒ одна із ключових перемог України в першій фазі повномасштабної агресії Росії. Тоді окупанти так і не змогли прорватися в столицю, а невдовзі були змушені втікати із Київщини.