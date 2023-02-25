«Шукала розвитку для дитини». Дружина ветерана АТО відкрила дитячий центр в умовах війни

ЗАПОРІЖЖЯ – Рівно місяць – саме стільки зайняло часу у запоріжанки Ірини Рогулі, щоб відкрити власний, приватний центр дитячого розвитку. На ідею створення його жінку підштовхнула власна ситуація з дитиною, коли ту нема з ким залишити за потреби на певний час. Реалізувати ж ідею створення центру жінці допомогла участь у спеціальній грантовій програмі для членів ветеранських родин. Що це за програми та які їх типи існують, дізнавалось Радіо Свобода.

На відкриття дитячого центру у Запоріжжі вчительку молодших класів Ірину Рогулю надихнула власна родинна ситуація.

«Ідея взагалі відкриття центру виникла у січні, тому що було розуміло, що багато часу втрачено. Нашій дитині 5 років скоро буде. І зрозуміло, що всі чекали, що війна закінчиться місяць-два, а врешті-решт дійшли до того, що ми втратили вже рік часу – а для розвитку дітей це дуже багато часу. І зрозуміло, що треба навчати, розвивати і, відповідно, шукали для себе різні шляхи», – ділиться жінка.

«Прифронтове місто – звичайно страшно. Дуже страшно. Але знову ж таки дитина переважила нашу чашу вагів, – зазначає вона. – І ми розуміли, що ми не єдині стикнулись з такою проблемою, бо багато батьків виходять на роботу. Знаю, що певний час заводи закривалися, не працювали. Зараз відновлюється потихенько у нас робота. І батьки також змушені виходити працювати. А дітей не у всіх є на кого залишити. Як, наприклад, у нас бабусі – в окупації і, одна, і друга, і дитину залишити нема з ким. Бувають такі ситуації, коли потрібно комусь залишити дитину. Але ми відвідували деякі центри, і шукали кращих умов, тому що або холодно, або санітарні умови не відповідають нормам. Або, що особливо мені боліло, як вчителеві, що немає розвиткових занять, тобто діти як з нянею перебувають, а я шукала розвитку для дитини».

Пояснює, як наразі працює заснований нею дитячий центр «Пролісок». Разом з Іриною в центрі працюють ще вихователь і викладач, що готує дітей до школи. Робота закладу умовно поділена за часом на дві частини:

«В першій половині дня у нас – дитячий садочок. Переважно це 4-5 років діти. А з другої половини дня у нас курси для початкової школи і підготовки дітей до школи. Функціонуємо ми щоденно, включно з суботою».

Реалізувати ідею відкриття дитячого центру допомогла участь у грантовій програмі для родин учасників бойових дій: чоловік Ірини – поліцейський і брав участь в АТО, і нині продовжує служити.

«На отримані кошти ми придбали меблі – ми придбали ростові парти і ростові стільчики. Також нам коштів вистачило на декілька ліжечок. Решту докупили самостійно, адже в перспективі хочемо зробити за проханням батьків садочок на подовжений день, щоб діти мали змогу і відпочити також тут», – ділиться Ірина Рогуля.

Програми для родин ветеранів та чинних військових

Грант, який виграла Ірина, – це лише одна з декількох нині існуючих програм для родин учасників бойових дій, пояснює завідувач сектору у Запорізькій області Міністерства у справах ветеранів України Костянтин Денисов.

«Це мікрогранти – по 20 тисяч гривень на купівлю обладнання для бізнесу або власної справи. Це фінансується за рахунок Українського ветеранського фонду. Це державна установа, яка підпорядкована Міністерству ветеранів», – каже представник Мінвету.

Члени родин ветеранів також можуть подаватися ще на два типи грантів:

«Другий тип програм – це якщо є якісь громадські об’єднання, наприклад, членів сімей захисників або дружин, матерів тощо, то вони можуть подаватися на грантові проєкти для громадських організацій, як від Українського ветеранського фонду, так і від Міністерства у справах ветеранів. Є декілька програм з різними умовами фінансування, але максимальне фіксування – 800 тисяч гривень.

Третій тип програм – можливість отримати якусь професію, кваліфікацію або пройти якісь курси підвищення кваліфікації. Це називається програма соціальної та професійної адаптації захисників України та членів їхніх сімей», – додає Костянтин Денисов.

Завідувач сектору в Запорізькій області Міністерства у справах ветеранів України пояснює, що необхідно для участі у таких грантових програмах:

«Якщо ми говоримо про членів сімей, то необхідно, щоб хтось із членів їхніх сімей мав статус учасника бойових дій в російсько-українській війні або документ, який підтверджує факт участі у бойових діях. Плюс потрібно написати заявку на участь – і можна подаватися до участі».

Посадовець додає, що кожна з програм має свій особливий пакет документів для участі, з переліком якого можна ознайомитися на сайті Міністерства ветеранів України.