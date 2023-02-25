«Ми всі стали – як свіжа рана». Рік війни на Дніпропетровщині в цифрах і трьох людських долях

Від початку повномасштабної війни в Україні одна з прифронтових областей – Дніпропетровська – пережила понад 300 російських ударів ракетами та дронами. Загинули щонайменше 200 мирних жителів. Понад 4 тисячі будинків були зруйновані.

Як і в 2014-му, саме місто Дніпро і регіон стали одним із активним центрів відсічі агресору, а для вимушених переселенців – місцем прихистку.

В основі всього – активні люди. Задля перемоги над окупантом хтось взяв до рук зброю, хтось – наплічник військового медика, хтось знайшов себе у волонтерстві.

Радіо Свобода записало історії трьох людей, чиє життя кардинально змінила війна.

Із громадського активіста – в тероборонівця

Кирило Дороленко до початку повномасштабної війни в Україні був громадським активістом, одним з лідерів правого руху в Дніпрі.

З його участю, зокрема, проводилися перші «бандерівські» марші, місто позбувалося радянського монументального спадку, як-то пам’ятника Петровському, у Дніпрі з’явився 16-поверховий герб на готелі-недобудові «Парус».

Кирило розповідає: наприкінці лютого готувався кардинально змінити своє життя – поїхати працювати до Львова. Але війна внесла свої корективи.

У листопаді заїхали якісь незрозумілі «тіпи», контактували з криміналітетом зі зброєю, у лютому буде «двіж»

«Насправді про те, що в лютому розпочнеться війна, я дізнався в листопаді, на свій день народження. Мені зателефонували люди з Дніпра й розповіли, що заїхали якісь незрозумілі «тіпи», що вони проводять роботу з криміналітетом зі зброєю і що буде «двіж».

Тому я відразу повернувся в Україну, бо був за її межами, і ми почали з хлопцями готуватися. Хотіли бути готовими в мінімальних речах – проводили заходи з тактичної медицини, збиралися разом на акції. Одне з головних завдань було – щоб рух правих до початку війни у Дніпрі був об’єднаним, щоб не було розбіжностей чи розколу. І це дало свої плоди», – розказує він.

За кілька тижнів до 24 лютого, каже Кирило, між активістами Дніпра вже була домовленість – про місце зустрічі й план дій «у час Че».

Незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії Кирило з однодумцями організували марш центром міста під гаслом «Дніпро чинитиме опір».

Місто було шоковане й паралізоване. І так само – влада. Приходжу в ОДА – вона порожня

«24 лютого о четвертій ранку пролунали вибухи, і вже у нас в чатику було написано: «Понеслося!».

Я знав, що робити. Через годину я прийшов на місце зустрічі, ми поспілкувалися і наше завдання було – знайти зброю. У місті нічого такого не відбувалося – ні ДРГ, ні проросійських мітингів. Місто було шоковане й паралізоване. І так само – влада.

Приходжу в ОДА – вона порожня… На вечір я вже знав, де дістати зброю. Приїхав і записався добровольцем в один з підрозділів територіальної оборони. І уже 25-го числа я вже мав у руках свій перший автомат і поїхав виконувати завдання з оборони міст Дніпра. Ми стояли на блокпостах і чекали на ворога», – розповів Кирило Дороленко.

За рік війни, каже він, у його житті трапилося багато подій.

Зокрема, з тероборони він перевівся до Сухопутних військ, де, як вважає, буде ефективнішим.

Найстрашніше, говорить Кирило, що цей рік був і роком втрат: на фронті загинуло кілька його близьких друзів і чимало товаришів з націоналістичного руху.

«І втрати близьких, і ставлення до солдатів у суспільстві, і те, що очікує нас після війни… Роздумів багато. Але людям важливо зараз знати те, що ми б’ємося за них і робимо все можливе, щоб повернути Україні віру в майбутнє», – сказав боєць.

Із медійниці – в бійчиню

Марина Давидова до початку повномасштабної війни була медійницею, а також громадською активісткою. Вона брала участь у Революції гідності у Дніпрі та Києві. Нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Рік війни, розказує дівчина, змінив її життя докорінно – вона пішла до війська доброволицею. Зараз – на фронті.

Вважаю справжніми героїнями тих жінок, які залишаються на «гражданці», вдома з дітьми й беруть на себе відповідальність за свою сім’ю

«У мене не було військово-облікової спеціальності, але я змогла пробитися. Я зараз на війні. Мене можна назвати щасливою людиною. Бо я знаю, що я роблю, знаю навіщо і дуже впевнена в тих людях, які поруч зі мною. Те, що ми робимо, – правильно і потрібно. Я не впевнена, що те саме відчувала б зараз у цивільному житті.

Чи могла б я жити, не комплексуючи і не відчуваючи, що я «не дотягую»?.. Але хочу зауважити, що вважаю справжніми героїнями тих жінок, які залишаються на «гражданці», вдома з дітьми й беруть на себе відповідальність за свою сім’ю. Перебуваючи тут, я роблю те, що мені сказали командири, тобто ухвалюють рішення інші люди. Я ж несу відповідальність тільки за те, наскільки ефективно виконаю завдання. Я не відповідаю за життя своєї родини, не ухвалюю рішень – виїхати чи залишитися, якщо виїхав – чи повертатися… А це – дуже потужно. Армія спрощує такі моменти», – каже Марина.

За словами бійчині, війна змінила не тільки плани на життя, а й її характер.

«Наприклад, я зараз вже не дуже знаю, як спілкуватися із цивільними. Я й до того не була «​дівчинкою-паїнькою», але зараз стала ще різкішою. Є багато речей, які мене тригерять. Вважаю, що люди, які на війні, мають бути там до її кінця. А ті, хто лишився в тилу, мають бути в тилу – берегти здоровою голову, щоб нам було куди повертатися.

Зараз я приїжджаю в Дніпро, нещодавно була у відпустці – і я геть не розумію свого міста. Зникли з вулиць знайомі люди, зникли з мапи знайомі місця. По-новому треба буде колись знайомитися з містом і людьми, звикати жити. Надолужувати один день, чи рік, чи два, чи п’ять років, скільки там триватиме війна, – не треба, щоб через це проходило багато людей. Попри поширену думку, що «всі ми будемо воювати», я впевнена, що не всі. Досить того, що наше життя пішло іншим шляхом», – говорить Марина.

«Тому – бережіть себе. Тіште. Робіть манікюри. Гуляйте. Ходіть на заходи. Пишіть вірші, книжки, статті... Фоткайтеся з квітами. Пийте лате на мигдальному і шампанське з горла – за себе і за того парня/дівчину. Живіть максимально», – каже Марина.

Катерина Леонова: з медійниці – у волонтерку і маму

Дніпрянка Катерина Леонова до війни разом зі своїм чоловіком-відеооператором Дмитром Петруком працювала в медійній сфері – фільмували ролики.

Розповідає: через дві години після вторгнення Росії вони обоє вже волонтерили в Координаційному штабі волонтерів Дніпра.

«Упродовж року ми працювали над висвітленням подій у волонтерському русі й допомагали фонду «Тапс», який опікується родинами полеглих захисників України.

Ми зробили більш ніж 100 роликів сюжетів і інтерв'ю про діяльність волонтерів Дніпра й України. Деякий час допомагала іноземним ЗМІ знаходити собі фіксерів і їздити в зону бойових дій. Я не пам'ятаю жодного дня, який би я просто відпочила вдома», – згадує Катерина.

Восени на одному з телеканалів показали перший фільм з серіалу «Людські мости: захищати та жити», який зняли вони з чоловіком. Він – про психологічну допомогу свідкам війни.

Ми всі стали – як свіжа рана, яка не загоюється вже рік, і кожен переживає загальний біль як власний

Рік війни, каже Катерина, навчив її «діяти тут і сьогодні, бо завтра може просто не настати».

«Тепер фронт усюди. Єдина різниця – на нулі й запекліших точках наші ЗСУ мають зброю і, живучи в важких умовах, воюють, а цивільні у містах інколи, навіть маючи турнікет і сто курсів за спиною, можуть постраждати через раптову балістику просто в себе вдома.

Ми всі стали – як свіжа рана, яка не загоюється вже рік, і кожен переживає загальний біль як власний», – говорить волонтерка.

Але рік війни приніс їм з чоловіком не тільки біль, а й радість. Через місяць після вторгнення Росії в Україну вони дізналися, що стануть батьками. А в грудні народився їхній син – Тарас.

Планувала не вилазити з фронту, та син трохи підкорегував мої плани. Тепер я його біологічний волонтер

«Усю вагітність я бігала, ходила, продовжувала знімати. І врешті трохи зупинилася, бо за тиждень до пологів у момент блекауту я все ж таки відчула неабияку втому і почала перелаштовуватися на нову роль у своєму житті.

Після народження я стала на свідому паузу, бо декрет – це вже інша робота. Виховання дитини – це внесок у майбутнє України. Втім, ще купа проєктів і фільмів, якими займаюсь дистанційно.

Я планувала не вилазити з фронту і максимально бути корисною не тільки як військовий документаліст, та син трохи підкорегував мої плани. Тепер я його біологічний волонтер. При тому, я все одно непохитною є в питанні про те, чи виїжджати з України. Наш дім тут», – каже вона.

Дніпропетровщина: рік великої війни в цифрах

Від початку повномасштабної війни в Україні одна з прифронтових областей – Дніпропетровська – пережила понад 300 російських атак дарів ракетами та дронами.

Під постійними обстрілами артилерії російських військ перебувають три райони, які межують з Донбасом, Запоріжжям та Херсонщиною.

Загинули щонайменше 218 цивільних, 800 – поранені.

Понад 4 тисячі будинків – зруйновані.

Область стала лідером серед регіонів України за кількістю прийнятих переселенців. За офіційними даними з обласної військової адміністрації, Дніпропетровщина прихистила понад 370 тисяч внутрішньо переміщених осіб, понад 8 тисяч з них – це діти.

Також Дніпропетровщина прийняла 79 підприємств, релокованих з Донбасу, Запорізької та Харківської областей.