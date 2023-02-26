ОВА: вночі російська армія атакувала Дніпропетровщину, пошкоджені будинки та газопровід

В ніч проти 27 лютого російські військові вкотре обстріляли Дніпропетровщину, йдеться в повідомленні місцевого голови ОВА Сергія Лисака в телеграмі.

«17 ворожих обстрілів Нікопольського району за ніч. Агресор накрив вогнем Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Люди не постраждали, але є руйнування», – йдеться у повідомленні.

У Нікополі пошкоджено три приватні житлові будинки, в одному з них горів дах, вогонь рятувальники загасили. Також у місті пошкоджено дві багатоповерхівки, ресторан, газопровід та лінія електропередач, додав чиновник.

Також, за словами місцевої влади, в Марганці постраждало приватне підприємство, коледж, багатоквартирний будинок, кілька нежитлових будинків. Триває обстеження територій.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.