Лукашук: на Дніпропетровщині під обстріл російської армії потрапили два райони, поранено двоє цивільних

Російські військові в неділю, 19 лютого, атакували два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Синельниківський, повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук у телеграмі.

«Із важкої артилерії окупанти гатили по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам. У Марганецькій ТГ внаслідок обстрілу постраждали 70-річний чоловік та 63-річна жінка. Обох ушпиталили з уламковими пораненнями. Наразі жінка вже вдома і лікуватиметься амбулаторно. Другий поранений – у важкому стані, він у лікарні», – йдеться у дописі.

Він додав, що в одному з сіл громади через атаку армії РФ сталася пожежа у житловому будинку, вогонь оперативно загасили. Внаслідок обстрілу зруйновано господарську споруду, ще одну пошкоджено. Знищено дві автівки й мотоцикл. Окрім цього, понівечено дев’ять приватних житлових будинків.

У Мирівській громаді також є руйнування. Окупанти знищили господарську споруду і трактор. Обстрілом потрощено чотири житлові будинки, газогони, електромережі. На щастя, без жертв. Майже 360 абонентів залишились без світла, наразі електропостачання частково відновлено, зазначив Лукашук.

У Нікополі наслідки обстрілу уточнюються. Ніхто не постраждав.

Голова облради подякував рятувальникам, медикам, енергетикам, комунальникам – і очільникам громад за «оперативну роботу й допомогу мирним мешканцям області, які страждають від російського терору».

«Щодо Синельниківського району – ворожа важка артилерія вдарила по Великомихайлівській громаді. Там пошкоджено лінію електропередач, люди не постраждали», – зазначає місцевий чиновник.

Очільник Дніпропетровської облради зазначив, що повітряна тривога в області сьогодні лунала шість разів.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.