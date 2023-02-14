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Російські військові обстріляли Нікополь із важкої артилерії – ОВА

Руйнування через російський удар у Нікополі, жовтень 2022 року

Російські військові 14 лютого обстріляли Нікополь із важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Після нічного затишшя сьогодні Нікополь знову опинився під обстрілом. З важкої артилерії ворог вдарив по місту. На щастя, минулося без загиблих та поранених», – написав Лисак у телеграмі.

Він додав, що наслідки удару «ще уточнюються».

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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