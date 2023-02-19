Українська авіація завдала 20 ударів по позиціях російських військових – зведення Генштабу

Російські військові продовжують зосереджувати свої зусилля на веденні наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 19 лютого.

За словами військових, українська авіація за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, сім – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях та два удари – по важливих об’єктах російської армії.

«Наші захисники також збили ворожі повітряні цілі: літак Су-25, два БПЛА «Орлан-10» та дрон-камікадзе «Ланцет-3». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника», – підсумували в Генштабі.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», – додали в ГУР.

Минулого тижня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь в зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.