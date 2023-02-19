«Прильоти» по Донецьку: пошкоджено прокуратуру та казарму російських військових – Андрющенко

У неділю, 19 лютого, в тимчасово окупованому Донецьку були зафіксовані «прильоти», розповів у телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Вчора смакувати запуски «Калібрів» по мирних містах України, а вже за 15 годин скиглити, що раптом якась «бавовна» завітала в російську казарму в центрі Донецька», – зауважив Андрющенко.

За словами місцевого чиновника, в результаті обстрілу по Донецьку було пошкоджено будівлю прокуратури та гуртожиток, який військові РФ використовували як казарму.

«Зверніть увагу при тому щодо місця ураження. Зібрані койки, жодного натяку на цивільне життя», – наголосив радник.

Торік Москва оголосила Донецьку та Луганську області частиною своєї території. Ці дії засуджені більшістю членів ООН як незаконні.

Відомо також, що ситуація з водопостачанням на Донбасі є критичною. Регіон залежить від трубопроводів, які значною мірою пошкоджені і потребують електроенергії, яка також постачається нестабільно.