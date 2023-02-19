У Генштабі назвали 5 напрямків, де війська РФ ведуть наступальні дії

Російські військові зосереджують осносні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Шахтарському напрямках на сході України, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 19 лютого.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна – Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що на Волинському, Поліському, Сіверському й Слобожанському напрямках загарбники продовжують утримувати свої підрозділи у прикордонних з Україною районах, «однак його наступальних угруповань не виявлено».

У командуванні повідомили, що протягом доби російські війська завдали чотири авіаційних і 15 ракетних ударів, більшість із них – по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької й Херсонської областей, а також здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі наголосили, що загроза завдання ракетних ударів Росією залишається високою по всій території України.

Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявив, що очікування російської армії щодо здійснення великого наступу на війні в Україні не справджуються. Хоча, за його словами, і без оголошення, цей наступ вже триває.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», – додали у ГУР.

Минулого тижня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.