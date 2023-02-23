Російські війська пошкодили трубопровід у Херсоні, без тепла 600 будинків – Зеленський

Черговий російський удар по Херсону пошкодив магістральний трубопровід, який забезпечував опаленням близько 600 будинків, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 23 лютого.

За його словами, обстріл залишив без тепла понад 40 тисяч людей. «Ремонтні роботи триватимуть без перерви до відновлення теплопостачання», – сказав глава держави.

Президент України зазначив, що ситуація на сході країни «дуже складна», але війська роблять усе можливе, щоб вистояти. За його словами, на півдні становище «досить небезпечне» в деяких областях, але в Одесі та в районі Чорного моря все «під контролем».

Щодо півночі Зеленський зазначив: «Наші воїни на цьому напрямку бачать усі наміри ворога. Там, де це необхідно, посилюємо».

24 лютого виповнюється рік від часу, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За рік Україна змогла повернути під свій контроль захоплені російськими військами в перші тижні вторгнення значні території на півдні та сході країни, зокрема, відновити українську владу в Херсоні – єдиному обласному центрі, який Москва утримувала під окупацією понад пів року.