Іспанія розглядає можливість надати Україні до 10 танків Leopard – прем’єр

Іспанія надасть шість танків Leopard і розглядає можливість надати ще чотири танки, заявив іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес, який перебуває з візитом у Києві.

«Іспанія надасть шість танків Leopard 2А4. У найближчі тижні ми побачимо, чи можемо підняти цю цифру до 10», – сказав він під час брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.



Щодо захисту українського неба, то Іспанія має «вивчити це питання і обговорити з союзниками», зазначив Санчес.

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20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати щонайменше два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2.

Наразі відомо, що Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2, Норвегія вісім танків. Польща у найближчі два-три тижні – 14 танків Leopard 2. Іспанія відправить шість танків такого типу.

Президент України Володимир Зеленський у січні заявляв, що Україні потрібно 300-500 танків, щоб протидіяти російським силам.