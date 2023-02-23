Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2 – Міноборони

Фінляндія ухвалила рішення про передачу Україні трьох танків Leopard 2, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

«Це буде 13-й пакет військової техніки для України. У рамках міжнародної співпраці щодо бронетехніки Leopard Фінляндія передасть Україні три саперних танки Leopard 2, включно з навчанням з їх використання та обслуговування. Ці три транспортні засоби входять до пакету допомоги, який зараз схвалено», – вказує Міноборони Фінляндії.

Повідомляється, що при ухваленні рішення про надання додаткової допомоги Києву враховано як потреби України, так і ресурси Збройних сил, наголосили в Міноборони Фінляндії.

У фінському оборонному відомстві звертають увагу, що 24 лютого виповнюється річниця від початку агресивної війни Росії проти України.

«Україна продовжує потребувати підтримки у своїй обороні. Ми будемо надсилати більше оборонної техніки та брати участь у співпраці щодо Leopard разом із нашими партнерами, – сказав міністр оборони Фінляндії Мікко Савола.

Загальна вартість цього пакету допомоги для України – понад 160 мільйонів євро.

Загальна вартість усіх надісланих Фінляндією пакетів оборонних засобів наразі становить 750 мільйонів євро.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати щонайменше два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2.

Наразі відомо, що Норвегія передасть Україні вісім танків Leopard 2. Польща у найближчі два-три тижні – 14 танків Leopard 2.

Іспанія відправить шість танків такого типу.