Зеленський дасть пресконференцію 24 лютого – ОП

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого дасть пресконференцію, повідомила пресслужба голови держави.

«У п’ятницю, 24 лютого, відбудеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського «Лютий. Рік незламності», – йдеться в повідомленні.

Час і місце проведення заходу не уточнюють.

24 лютого виповнюється рік від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили очікують на можливі провокації Росії 23-24 лютого.

За його словами, українські військові перебувають у посиленому бойовому чергуванні.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що Росія може планувати «невеликий ракетний удар» на 24 лютого.