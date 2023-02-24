У Херсоні армія РФ атакувала лікарню. СБУ знешкодила агентуру, яка «наводила» ракети на медзаклади 

У Херсонській ОДА повідомили, що минулої ночі російські війська обстріляли одну з міських лікарень Херсона.

«Через ворожий обстріл пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу. Під час російської атаки у лікарні перебували медики та близько 120 пацієнтів. На щастя, ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Тим часом Служба безпеки України повідомляє, що знешкодила агентуру ФСБ, яка «наводила» російські ракети на лікарні у південних регіонах. Усього затримано шістьох осіб.

«Агенти об’їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі місцевих лікарень. Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах», – йдеться у повідомленні.

СБУ каже, що саме за «наводкою» підозрюваних війська РФ здійснили серію обстрілів медзакладів на півдні України.

Повідомляється, що затримання відбулося під час спроб визначення точних геолокацій декількох українських лікарень та енергооб’єктів.

«За даними слідства, зрадниками виявились шестеро місцевих жителів, яких після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник управління ФСБ РФ... У разі захоплення південних регіонів України загарбники «гарантували» своїм поплічникам «посади» в окупаційних адміністраціях РФ», – розповіли в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за статтями про державну зраду і несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї або розміщення ЗСУ.

«Суд обрав міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання – 15 років або довічне позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за рік повномасштабного вторгнення, війська РФ пошкодили або зруйнували в Україні понад 1,2 тисячі об’єктів сфери медицини. Найбільше медична інфраструктура постраждала у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. Внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 100 медпрацівників.