МОЗ: партнери надали Україні 100 позашляховиків для медичних потреб

З початку російського повномасштабного вторгнення війська РФ знищили, пошкодили, захопили понад 560 автомобілів швидкої допомоги, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

«Вчасно доїхати на виклик, доправити пораненого до лікарні, надаючи йому необхідну медичну допомогу дорогою, – це врятувати чиєсь життя. Тому реанімобілі, евакуаційний транспорт – одна з першочергових потреб», – заявила Карчевич під час отримання МОЗом останньої партії машин від міжнародних партнерів.

Йдеться про 26 зі 100 нових автомобілів швидкої допомоги на базі Toyota Land Cruiser J78, що мають повну комплектацію та необхідне медичне обладнання.

«Ця партія придбана та передана Free Ukraine (Швейцарська благодійна асоціація – ред.) за фінансової підтримки міжнародних партнерів: Canada-Ukraine Foundation – 11 авто, компанія AstraZeneca – 5 авто та посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Free Ukraine – 10 авто», – повідомили у МОЗ.

Повідомляється, що передані авто для українських медиків створені для роботи у складних умовах та мають високу прохідність, нескладну електроніку, дизельний двигун, великий паливний бак і не потребують дозаправляння у межах 1000 кілометрів.

За даними МОЗ, з початку вторгнення РФ в Україні постраждали 1206 медзакладів. З них 1035 обʼєктів медичної інфраструктури пошкоджено та ще 171 обʼєкт зруйновано вщент, без можливості подальшого відновлення.