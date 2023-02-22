«Легкий» танк AMX-10 RC: як французька машина посилить ЗСУ на полі бою

Україна отримає колісні танки AMX-10 RC від Франції вже наприкінці цього тижня. Про це в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

AMX-10 RC – перші танки, які Захід пообіцяв надати Україні ще тоді, коли довкола «Леопардів» та «Абрамсів» тривала дискусія. Але є нюанс: AMX-10 – танк і не танк одночасно. Чому? Радіо Донбас.Реалії (проєкт радіо Свобода) пояснює.

Танк чи не танк?

AMX-10 RC – колісна машина, яка має три осі й шасі з 6-ма ведучими колесам. Хоча вона не має притаманної для класичного танку гусениці, керується вона, як танк: її колеса не повертаються, а блокуються з одного боку при повороті.

AMX-10 має гідравлічну підвіску, що дозволяє машині «присідати». Так збільшується кут обстрілу гармати.

Броня у французької машини слабша, ніж у гусеничних танків. У базовій версії броня взагалі була призначена для захисту лише від стрілецької зброї. Проте машина могла плавати! В наступних її версіях на машину встановили додатковий захист зі сталевої броні, але й свої властивості пересуватися по воді вона – втратила.

Гармату машина має притаманну для багатьох колісних танків калібром 105 мм. Вона нарізна й має високу точність. Гармата може пробити броню таких танків як T-69 чи Т-55. Проте, вона має специфічний снаряд, який не є стандартним для НАТО, а саме 105x527 мм. До того ж, ця гармата не має стабілізації, тому вести вогонь під час руху вона не зможе.

«Дуже важлива складова – це вогнева потужність. По вогневій потужності АМХ 10 все-таки поступається танкам. Тому що всі танки, починаючи з тих же М-55 S, які ми отримали від Словенії, мають 155-мм нарізну гармату високої балістики. Це набагато серйозніше, ніж гармата, яка стоїть на французькій бойовій розвідувальній машині АМХ-10. Тому повноцінною заміною танкам вони не стануть», – розповідає військовий експерт Микола Саламаха.

Сам розробник класифікує AMX-10 RC саме як бойову броньовану розвідувальну машину, а не танк.

Чим корисна буде AMX-10 RC на полі бою для ЗСУ?

Головним завданням AMX-10 RC є розвідка. Проте вона також активно застосовується для підтримки піхоти.

«Для наших маневрових операцій треба розуміти, що зосередження кількох таких машин в одному напрямку в значній мірі посилить піхотні підрозділи. Тобто, якщо ми говоримо про створення таких броньованих маневрених груп. То ця система є дуже корисною для нас. Вона дозволяє протягом короткого періоду часу перенести артелерійський вогонь з однієї позиції на іншу», – відзначає військовий експерт Сергій Грабський.

Експерт розповідає й про інші переваги цієї техніки:

«Вона є досить універсальною системою, яка дозволить нам виконувати відносно широке коло питань: від нанесення раптових ударів, до проведення рейдів».

До того ж, за словами Грабського, зважаючи на те, що противник на даний момент не застосовує активно танки, цієї машини достатньо для того, щоб розігнати піхоту противника, знищити артилерійську батарею чи нанести несподіваний удар по командному пункту противника з великої відстані не наражаючи себе на небезпеку.