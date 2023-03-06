Нове озброєння в арсеналі Росії: що таке бомба УПАБ-1500В

Декілька тижнів тому Росія вперше застосувала проти України нове озброєння – керовані плануючі бомби УПАБ-1500В. Російські сили застосували авіабомбу проти одного з об'єктів в Чернігівській області, повідомило видання Defense Express, що спеціалізується на озброєнні. Пізніше цю інформацію підтвердив й речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Пошкодження від її влучання, проте, не показали.

Що це за нове озброєння російських військ, яку небезпеку несе для України та як давно з'явилось у Кремля?

Вперше керована плануюча бомба УПАБ-1500В була представлена у 2019 році на Московському авіаційно-космічному салоні «МАКС-2019». Розробником боєприпасу виступив АТ «ДНВП «Регіон», яке є дочірнім підприємством російської корпорації «Тактичне ракетне озброєння».

На початку того ж року росіянами було заявлено, що бомба успішно пройшла усі необхідні випробування й поставлена на озброєння Військово-космічних сил РФ. Проте, надалі про її застосування ніяких повідомлень не було, принаймні, до березня 2023 року.

Що в бомбі

УПАБ-1500В має бойову частину вагою 1010 кг, головним її завданням є ураження високозахищених об'єктів військової інфраструктури та надводних об'єктів (залізобетонних укриттів, командних пунктів, залізничних мостів, військових кораблів тощо.). Загальна ж вага авіабомби може досягати 1525 кг.

В експортному варіанті габарити бомби значно зменшили: загальна вага – 505кг, з яких 309 – це бойова частина.

Розробник заявляє, що УПАБ-1500В може скидатися за 40 км від цілі, проте для цього бомбардувальник має піднятися на 14-кілометрову висоту. Завдяки спеціальним крилам на «тілі» УПАБ-1500В, збільшується дальність ураження снаряду.

УПАБ-1500В належить до плануючих бомб й має інерціальну та супутникову систему навігації, пишуть дослідники озброєння. Чим й становить особливу небезпеку, адже завдяки супутниковій навігації бомба є досить точною, а завдяки інерціальній – вона добре обходить перешкоди.

Застосовувати складно

Defense Express зазначає, проте, що використання таких боєприпасів є «одиничним явищем», адже, щоб скинути УПАБ-1500В на об'єкт, літак противника має піднятися на значну висоту, що спрощує виявлення цілі та ураження літака-носія для української ППО.

Видання припускає, що бомбардувальник СУ-34, який збили над окупованим Єнакієво 3 березня, був носієм саме таких авіабомб.

Нагадаємо, у п'ятницю російський бомбардувальник Повітряним силам вдалося уразити аж за 30 кілометрів від лінії фронту, в глибині окупованої території.

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