У ВМС повідомили, скільки російських кораблів чергують у Чорному морі

У Чорному морі станом на ранок 15 березня на бойовому чергуванні перебуває 13 російських кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 28 ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; в Середземному морі перебувають до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в Чорному морі було більше російських кораблів: 17, але стільки ж ракетоносіїв.

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Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи численні повітряні тривоги протягом дня 14 березня, сказала, що російські сили можуть мати на меті «тримати в напрузі населення» в рамках тактики гібридної війни.

За даними речниці, паралельно з підняттям авіації російські війська нарощували присутність у Чорному морі, попри потужний шторм.

«Така тактика, коли спочатку працює авіація, потім доєднуються носії ракет із Чорного моря, може свідчити знову ж таки про підготовку до масованого ракетного удару», – припустила Гуменюк.