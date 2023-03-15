У Харкові війська РФ поцілили по цивільній інфраструктурі – влада

Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються», – написав він у телеграмі.

Як уточнив міський голова Ігор Терехов, у районі місця прильоту жодного військового чи інфраструктурного об'єкта, лише житлові будинки та міська інфраструктура.

Після оголошення масштабної повітряної тривоги в Україні влада Харківщини повідомила про російські удари і закликала людей перебувати в укриття.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.