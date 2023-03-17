Влада повідомляє про роботу ППО на Київщині

Київська обласна військова адміністрація повідомляє про роботу ППО в регіоні.



«Працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. Не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів», – йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у телеграмі, що «балалайки» (ймовірно, маючи на увазі російські дрони) збивають сили ППО.

Близько 21:20 у Києві, Київській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях було оголошено повітряну тривогу.