У ДСНС повідомили про зростання числа постраждалих через удар по Запоріжжю

У Запоріжжі внаслідок влучання російської ракети між двома дев’ятиповерхівками, за останніми даними, постраждали 32 людини, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, шпиталізовані 27 людей, зокрема троє дітей. П’ятьом людям надана допомога на місці. Одна людина загинула.

«Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати шістьох громадян і одного пса. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Координацію сил і засобів здійснює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з головою Запорізької ОВА. На місці події від ДСНС працює 66 рятувальників та 14 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора раніше повідомили, що російські сили запустили шість ракет по Запоріжжю близько 12:00 22 березня, і додали, що тип раке ще встановлюють.

«Одна з ракет поцілила між двома багатоповерхівками, в яких частково зруйновано квартири, балкони, пошкоджено дахи та вибито вікна. Також вибуховою хвилею й уламками пошкоджено інші розташовані поруч житлові будинки, автівки та інші об’єкти цивільної інфраструктури міста», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Раніше міська влада повідомила, що внаслідок удару загинула одна людина, щонайменше 25 – постраждали, із них троє людей перебувають у тяжкому стані.

Пошуково-рятувальна операція наразі триває.

Російські війська регулярно атакують Запоріжжя та область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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