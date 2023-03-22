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ОП підтвердив російські обстріли Запоріжжя

Запоріжжя після чергового обстрілу, архівне фото

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив російські обстріли Запоріжжя.

«Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомили, що у Запоріжжі чутно звуки вибухів.

Місцева влада не повідомила про наслідки російських ударів, але закликала
зберігати інформаційну тишу – не розповсюджувати фото- та відео матеріали.

Російські війська регулярно атакують Запоріжжя та область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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