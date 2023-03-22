У ЗСУ розповіли, чим Росія могла вдарити по Запоріжжю і чому тривогу не оголосили вчасно

Росія, ймовірно, вдарила по Запоріжжю з реактивної системи залпового вогню, повідомили в Повітряних силах ЗСУ, через це тривогу не змогли оголосити вчасно, до удару.

«Треба розуміти, що Запоріжжя – це прифронтове місто… За попередніми даними, імовірно, це була реактивна система залпового вогню далекої дії, можливо, «Торнадо-С». Це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання – секунди, десятки секунд», – пояснив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він додав, що коли в українських захисників є можливість попередити про роботу артилерії – це робиться, але розвіддані є не завжди.

В Офісі генпрокурора раніше повідомили, що російські сили запустили шість ракет по Запоріжжю близько 12:00 22 березня, і додали, що тип раке ще встановлюють.

«Одна з ракет поцілила між двома багатоповерхівками, в яких частково зруйновано квартири, балкони, пошкоджено дахи та вибито вікна. Також вибуховою хвилею й уламками пошкоджено інші розташовані поруч житлові будинки, автівки та інші об’єкти цивільної інфраструктури міста», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Раніше міська влада повідомила, що внаслідок удару загинула одна людина, щонайменше 25 – постраждали, із них троє людей перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих – щонайменше двоє дітей.

Пошуково-рятувальна операція наразі триває.

Російські війська регулярно атакують Запоріжжя та область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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