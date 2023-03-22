Влада Запоріжжя оновила дані про жертви удару РФ: одна людина загинула

У Запоріжжі помер один із постраждалих внаслідок російського ракетного удару по житлових будинках у місті 22 березня, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Крім того, за його словами, число постраждалих зросло до 25.

«На жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у тяжкому стані, загинула. За оновленою інформацією, зараз у лікарнях перебувають 25 людей. Три людини – у тяжкому стані, 19 – у середньому, троє – у легкому (з них двоє дітей)», – написав Куртєв у телеграмі.

Раніше він повідомляв про 18 постраждалих.

Вранці у соцмережах повідомили, що у Запоріжжі чутно звуки вибухів. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив російські обстріли, уточнивши, що війська РФ атакують житлові будинки, Хортицю.

Російські війська регулярно атакують Запоріжжя та область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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