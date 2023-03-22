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Влада повідомила про 18 постраждалих, зокрема дітей, через удар РФ по Запоріжжю

Під обстріл потрапили два дев’ятиповерхових житлових будинки

У Запоріжжі на даний час відомо про 18 постраждалих, серед яких – діти, внаслідок удару російських сил, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

За його даними, під обстріл потрапили два дев’ятиповерхових житлових будинки.

«На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо перебувають у тяжкому стані, семеро – у середньому). Ще п’ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів», – написав Куртєв у телеграмі.

За його словами, інформація щодо масштабів руйнування ще уточнюється. На місці працюють рятувальники ДСНС і міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, працівники соцзахисту, волонтери, міська асоціація шелтерів.

Раніше у соцмережах повідомили, що у Запоріжжі чутно звуки вибухів. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив російські обстріли, уточнивши, що війська РФ атакують житлові будинки, Хортицю.

Російські війська регулярно атакують Запоріжжя та область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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