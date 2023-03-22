У багатоповерхівку в Запоріжжі поцілили дві російські ракети – ОВА

Дві російські ракети поцілили в багатоповерхівку у Запоріжжі, повідомила в телеграмі обласна військова адміністрація.



«Жодної військової цілі! Дві російські ракети в житлову багатоповерхівку – стратегічну ціль для військ держави-терориста. Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста», – йдеться у повідомленні.



Всі відповідні служби працюють на місці. Про кількість загиблих та постраждалих поки невідомо.

Читайте також: Російський удар по багатоповерхівці в Запоріжжі. Зеленський оприлюднив відео атаки

Раніше у соцмережах повідомили, що у Запоріжжі чутно звуки вибухів. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив російські обстріли, уточнивши, що війська РФ атакують житлові будинки, Хортицю.

Російські війська регулярно атакують Запоріжжя та область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.