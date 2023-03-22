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Російський удар по багатоповерхівці в Запоріжжі. Зеленський оприлюднив відео атаки

Наслідки російської атаки на Запоріжжя, 22 березня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський повідомив про влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі.

«Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей», – написав він у телеграмі.

«Це не повинно стати «просто звичайним днем» в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя», – додав Зеленський.

Раніше у соцмережах повідомили, що у Запоріжжі чутно звуки вибухів. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив російські обстріли, уточнивши, що війська РФ атакують житлові будинки, Хортицю.

Російські війська регулярно атакують Запоріжжя та область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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