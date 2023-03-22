В ОГП повідомили, скільки ракет РФ запустила по Запоріжжю 22 березня

Офіс генерального прокурора повідомив, що 22 березня близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю шість ракет, тип яких на даний час ще встановлюють. В ОГП повідомили про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни.

«Одна з ракет поцілила між двома багатоповерхівками, в яких частково зруйновано квартири, балкони, пошкоджено дахи та вибито вікна. Також вибуховою хвилею й уламками пошкоджено інші розташовані поруч житлові будинки, автівки та інші об’єкти цивільної інфраструктури міста», – йдеться в повідомленні.

Раніше міська влада повідомила, що внаслідок удару загинула одна людина, щонайменше 25 – постраждали, із них троє людей перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих – щонайменше двоє дітей.

Пошуково-рятувальна операція наразі триває.

Російські війська регулярно атакують Запоріжжя та область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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