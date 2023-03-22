Після вибухів в Севастополі Росія скоригувала своє корабельне угруповання в Чорному морі – Гуменюк

Після вибухів в Севастополі Росія скоригувала своє корабельне угруповання в Чорному морі, серед іншого, вивела два ракетоносії з загальним залпом 16 ракет, повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.



«Росія досить суттєво скоригувала угруповання – збільшилось вдвоє у відкритому морі, оскільки вони усвідомили, що у бухті не так спокійно, там відбуваються певні активності. Вони збільшили кількість кораблів у відкритому морі, роззосередили їх. Серед цих кораблів є два надводні ракетоносії, які можуть мати спорядження у 16 ракет», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.



За її словами, загроза ракетного удару з боку Росії залишається досить високою.



«Враховуючи певну активність ворожої авіації протягом сьогоднішньої доби, можна говорити про те, що рівень загрози ракетного удару є досить високим. Це навряд чи буде масований удар. Скоріш за все, вони будуть дотримуватися практики точкових ракетних ударів», – додала Гуменюк.

Оперативне командування «Південь» 21 березня повідомляло, що Росія станом на 16:00 збільшила своє угруповання кораблів на чергуванні в Чорному морі до 1️2 кораблів, серед них було два ракетоносії.

Вранці 22 березня в окупованому Росією Севастополі було чути сильний вибух. Цьому не передував шум ракети, що летить, чи стрілянина з автоматичної зброї.



Проросійський блогер Олександр Таліпов повідомив, що гучні вибухи пролунали в місті о 4:36, потім о 4:46, потім близько 5:00 і о 5:40. За його даними, спрацювали бонові загородження при вході до Севастопольської бухти, внаслідок чого нібито було зупинено та знищено морський дрон. Офіційних коментарів російської окупаційної влади Севастополя чи військових РФ не було.