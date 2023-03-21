Росія майже вдвічі збільшила угруповання кораблів у Чорному морі і вивела ракетоносії – ОК «Південь»

Росія станом на 16:00 збільшила своє угруповання кораблів на чергуванні в Чорному морі, повідомило оперативне командування «Південь».

«Станом на 16:00 в Чорному морі корабельне угруповання збільшено майже вдвічі і тепер складається з 1️2 кораблів. Нарощено і кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні – два надводних, спорядження яких може сягати 16 «Калібрів», – йдеться в повідомленні.

Військові наголошують, що загроза ракетних ударів залишається високою.

Раніше сьогодні Військово-морські сили Збройних сил України повідомляли про наявність семи російських кораблів на чергуванні в Чорному морі, і серед них не було носіїв «Калібрів».

А очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк вранці 21 березня в ефірі телемарафону зауважила, що, попри те, що ракетоносії перебували у пунктах базування, ракетна небезпека зберігається.

«Гіпотетично можуть бути здійснені пуски навіть із пунктів базування, хоча це суперечить заходам безпеки, але ворог не дотримується норм і правил ведення війни… Двома днями раніше ракетоносії все ж таки перебували на службі і були споряджені, тому певний запас «Калібрів» у них все таки є. Вони можуть опинитися знову на бойовому чергуванні протягом двох-трьох годин, і це може підвищити ракетну небезпеку. Наразі вона залишається в межах високої,... у тактиці загарбників залишаються точкові удари», – сказала вона.

Остання масована російська ракетна атака сталася вночі і удосвіта 9 березня. Були влучання в низці регіонів – у Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.