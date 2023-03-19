У Чорному морі залишаються два ракетоносії Росії – ОК «Південь» 

Російське корабельне угруповання в Чорному морі наразі складається з дев’яти кораблів, повідомляє оперативне командування «Південь» вранці 19 березня.

«Залишаються два надводні ракетоносії, спорядження яких може сягати 1️6 ракет типу «Калібр». Всі вони маневрують на безпечній відстані від контрольованого Україною берега – понад 100 морських миль, в районі південно-східного узбережжя Криму», – йдеться в повідомленні.

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Раніше речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що російська сторона згорнула пошуки збитого американського безпілотника в Чорному морі через погодні умови.

Вона також припустила, що російські війська «продовжують вишукувати нову тактику» і можуть вдаватися до точкових ракетних ударів.

Остання масована російська ракетна атака сталася вночі і удосвіта 9 березня. Були влучання в низці регіонів – у Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині.