По Харківщині армія РФ завдала близько 15 ударів, на Одещині – влучання в енергооб’єкт. Затримуються поїзди

Внаслідок завданого військами РФ вночі і вдосвіта 9 березня ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області, а також пошкоджені житлові будинки, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«На щастя постраждалих немає. Наразі діють обмеження електропостачання. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття ракет. Триває бойова робота, саме зараз очікується друга хвиля», – написав він у Telegram.

Крім того, армія РФ завдала близько 15 ударів по Харкову та області.

«Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється», – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Через атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури є низка знеструмлених ділянок по країні, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Задіяно резервні тепловози. З-поміж 98 рейсів «Укрзалізниці» – 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 – на понад 30 хвилин», – повідомили перевізник.

Також війська РФ удосвіта 9 березня вдарили по Києву. Про вибухи у Голосіївському районі повідомив мер Віталій Кличко. Деталей наразі немає.

Повітряна тривога триває.