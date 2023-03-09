Влада повідомила про влучання у 4 районах Дніпропетровщини після ударів РФ –  є загиблий і поранені

У чотирьох районах Дніпропетровської області зафіксовані влучання після масованих російських ударів, є загиблий і поранені, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. «Прильоти» – у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак», – повідомив Лисак.

Він також зазначив, що продовжуються і російські артилерійські обстріли – постраждала Нікопольщина.

«Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань. Усюди продовжується обстеження територій», – повідомив посадовець.

Загалом, за даними ОВА, над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони збили сім російських ракет.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині. У столиці відомо про двох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули четверо людей. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.