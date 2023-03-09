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Кличко повідомив про повторний вибух у Києві і двох постраждалих

Раніше Кличко підтвердив також вибухи у Голосіївському районі Києва

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще один вибух, завданий ракетним обстрілом військ РФ, у столиці.

«Святошинський район. Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу на місці», – написав він у Telegram.

Пізніше мер уточнив, що медики все ж госпіталізували двох постраждалих зі Святошинського району. За допомогою звернулися троє людей.

Вранці 9 березня Віталій Кличко також підтвердив вибухи у Голосіївському районі Києва, туди також виїхали всі екстрені служби.

У місті запроваджено екстрені відключення електрики.

Повітряна тривога триває з першої години ночі.

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