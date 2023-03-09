Енергетики повідомили про екстрені відключення світла у Києві

Гендиректор столичної енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що вранці у Києві через російську ракетну атаку застосовуються екстрені відключення світла.

«Це превентивний крок, як ви всі пам’ятаєте», – написав він у фейсбуці.

Компанія «ДТЕК Київські електромережі» пояснила, що цей вимушений крок дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, «якщо ворожі ракети досягнуть цілі».

Наразі без світла приблизно 15% споживачів, повідомив мер Віталій Кличко.

Лишень напередодні компанія «Укренерго» казала, що при відсутності атак військ РФ по енергетичних об’єктах, ситуація в енергосистемі України стабілізувалася і що дефіциту потужності нема 25-й день поспіль.

Внаслідок російських атак на підстанції «Укренерго» прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши значних пошкоджень обладнанню.

Російські війська, починаючи з осені минулого року, атакували об’єкти української енергетичної інфраструктури. Через це владі довелося вдаватися до масових відключень електрики.