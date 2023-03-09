Через російські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена – «Енергоатом»

Близько 4-ї години ранку внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою, повідомила вранці компанія НАЕК ««Енергоатом».

Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що усі атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів.

«Через окупацію станції та втручання представників «Росатома» в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені. Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського «Енергоатома», та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної та фізичної безпеки ядерного об’єкта», – наголошують у компанії.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині. У столиці відомо про двох постраждалих. Влада запровадила екстрені вимкнення електрики. Через атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури затримуються низка поїздів.