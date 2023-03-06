Російські військові на ЗАЕС складали списки обладнання, яке «треба демонтувати» – «Енергоатом»

Російські солдати, ймовірно, планують вивезти частину обладнання із Запорізької атомної електростанції, повідомляє державна компанія «Енергоатом» 6 березня.

«На ЗАЕС російські окупанти прораховують ймовірні сценарії відходу та позначають обладнання, яке можна вкрасти зі станції», – йдеться в заяві.

Посилаючись на жителів окупованого Енергодара, компанія зазначає, що «особливу увагу» російських військових привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу, створений на базі навчально-тренувального центру станції. Як пояснюють у компанії, на ньому атомники з-за кордону вчилися експлуатувати та ремонтувати обладнання на атомних електростанціях.

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«Значні кошти у створення Центру свого часу інвестував не тільки Енергоатом (500 мільйонів гривень), а й Європейський Союз (майже 13 мільйонів євро). Оглядаючи будівлю НТЦ, рашисти, які приїхали на ЗАЕС як «фахівці атомної галузі», складали списки обладнання, яке «треба демонтувати» (читайте – вкрасти) з атомної станції у разі відступу», – повідомляє «Енергоатом».

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко 5 березня заявили, що дипломатичні кроки щодо повернення Україні Україні Запорізької атомної станції наразі не мають успіху.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.