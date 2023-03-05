Дипломатичні кроки щодо повернення Україні ЗАЕС наразі не мають успіху – Галущенко

Дипломатичні кроки щодо повернення Україні Україні Запорізької атомної станції наразі не мають успіху, зазначив в ефірі телемарафону міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше – на демілітаризації станції, по-друге – виході із ЗАЕС працівників Росатому. По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ Володимира Путіна про те, що ЗАЕС – це «федеральна» власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою «Запорізька станція», – розповів Галущенко.

Очільник Міненерго наголосив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, «тривожні сигнали». Російські військові «вкрай непрофесійно» поводяться на станції.

«Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані», – зазначив Галущенко.

Міністр також розповів, що надалі Україна робитиме ставку на розвиток атомної генерації та відновлюваних джерел енергії.

«Базовою генерацією є і буде залишатись атомна енергетика. Вона забезпечуватиме до половини потреб в електроенергії. Решту плануємо отримати за рахунок відновлюваних джерел енергії: сонячної, вітрової, водню, а також гідроелектростанцій. Україна має величезний потенціал для розвитку малих модульних реакторів. Майбутнє України – великий енергетичний хаб для Європи. Ми для цього маємо можливості, потужності і висококваліфікованих фахівців», – повідомив очільник Міненерго.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.