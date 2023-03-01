Міненерго: Литва надала Україні автотрансформатор для живлення електрикою близько 200 тисяч людей

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна отримала від Литви силовий автотрансформатор, який встановлять на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії.

«Він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств», – розповіли у відомстві.

Повідомляється, що перевезення автотрансформатора до України стало «найбільшою логістичною операцією», яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС.

Литва надала трансформатор після прохання України.

«Надзвичайно вдячні нашим литовським друзям за цю вагому допомогу, адже таке обладнання є надважливим для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів і забезпечення безперебійного постачання електроенергії українським споживачам», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Після масованих атак РФ по українському енергосектору європейські партнери допомагають відновлювати галузь, надаючи відповідне обладнання.