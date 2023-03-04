Україна виходить із опалювального сезону з профіцитом потужності – Галущенко

Попри війну, Україна на завершення опалювального сезону виходить із профіцитом потужності, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Росія залучила безпрецедентні сили, сподіваючись залишити українців протягом зими 2022–2023 рр. без світла, водо- та теплопостачання та зі зруйнованою енергетикою. Плани ворога зазнали краху», – заявив міністр.

Галущенко також наголосив, що Україна під час повномасштабної війни виходить із достатніми запасами газу та вугілля, а головне із досвідом та підтримкою потужної міжнародної коаліції.

Очільник Міненерго повідомив, що воєнний вплив на українську енергосистему зі сторони РФ був і залишається «безпрецедентним». Загалом із жовтня минулого року армія РФ по енергетичній інфраструктурі України здійснила 31 повітряну атаку, із яких 14 масовані ракетні удари та 17 – атак групами дронів-камікадзе.

Раніше в «Укренерго» заявили, що дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній близько 20 днів і наразі не прогнозується.

У компанії нагадали, що за 4,5 місяці, за даними прокуратури, 255 ракет і дронів влучили по енергетичній інфраструктурі, з них 214 – по об’єктах високовольтної мережі НЕК.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.