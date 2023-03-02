«Профіцит в енергосистемі». У Міненерго заявили, що Україна виграла енергетичну битву з РФ

В енергосистемі України на даний час – профіцит, повідомило Міністерство енергетики, наголосивши, що Україна «виграла битву» з Росією на енергетичному фронті і втримала енергосистему протягом усієї зими в умовах масованих російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури.

«Станом на сьогодні ми маємо профіцит в енергосистемі. Це дає нам відчуття, що ми справді виграли цю енергетичну битву», – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на форумі «Партнерство для трансатлантичної співпраці в галузі енергетики та клімату» в Загребі.

За його словами, в рамках підготовки до наступного опалювального сезону одним із ключових короткострокових завдань є децентралізація генерації.

«Досягнути цієї мети нам допоможуть газові турбіни, які мають бути встановлені в різних регіонах країни, де є дефіцит генеруючих потужностей. Ми вже працюємо над цим питанням з нашими американськими партнерами», – сказав міністр.

Крім того, за його словами, досягненню цілей децентралізації сприятиме розвиток відновлюваних джерел енергії: сонячної та вітрової генерації.

Також передбачається модернізація системи передачі електроенергії, пошкодженої внаслідок російських атак, а відбудова мереж передбачатиме насамперед їх модернізацію й підвищення рівня захисту в умовах воєнних викликів, повідомили у Міненерго.

Напередодні в «Укренерго» заявили, що дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній вже 18 днів і наразі не прогнозується.

У компанії нагадали, що за 4,5 місяці, за даними прокуратури, 255 ракет і дронів влучили по енергетичній інфраструктурі, з них 214 – по об’єктах високовольтної мережі НЕК.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.