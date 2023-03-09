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Війська РФ обстріляли Житомир дронами-«шахедами», у місті немає води і частково – світла

Мер Житомира Сергій Сухомлин каже, що енергетики і комунальники працюють на місцях

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що вночі місто зазнало атаки дронами-камікадзе з боку військ РФ.

«З кранів не тече вода, в більшості будинків міста немає електроенергії – все це після нічного удару по Житомиру «Шахедами», – повідомив Сухомлин у відеозверненні.

Він зазначив, що постраждалих через удар немає.

Сухомлин додав, що енергетики і комунальники працюють, та висловив сподівання, що через декілька годин у Житомирі відновлять водопостачання. Електротранспорт на маршрути не виводитимуть.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, на Одещині та Харківщині. У столиці відомо про двох постраждалих. Влада запровадила екстрені вимкнення електрики. Через атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури затримуються низка поїздів.

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