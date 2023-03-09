Четверо людей загинули внаслідок ракетного обстрілу у Львівській області ‒ влада

Четверо людей загинули внаслідок російського ракетного обстрілу у Львівській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, у Золочівському районі російська ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа, яку вже загасили.

«На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди», ‒ повідомив керівник області.

Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині. У столиці відомо про двох постраждалих.