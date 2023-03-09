Попередньо, ракета «Кинджал» влучила в обʼєкт інфраструктури у Києві. Частково відсутнє опалення

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що вночі і вдосвіта 9 березня столиця зазнала удару військ РФ з різних типів повітряного озброєння.

«У столиці тривога тривала майже 7 годин. Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від баражуючих боєприпасів Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу «Кинджал» (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває, – повідомив Попко.

В Святошинському районі, крім двох поранених, рештки ракети пошкодили також автомобілі, зазначив начальник КМВА.

Наразі у Києві 40% споживачів залишилися без опалення через екстрені відключення електроенергії, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Водопостачання працює в штатному режимі», – повідомив мер.

Повітряну тривогу було скасовано у Києві близько 8-ї ранку.

Зранку 9 березня в Києві, в Голосіївському і Святошинському районах, пролунали вибухи – постраждали двоє людей. Через ракетну атаку енергетики застосували екстрені відключення енергопостачання.